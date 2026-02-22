L’appennino barghigiano ospita l’esercitazione del corpo militare della Croce Rossa

BARGA - L’VIII Centro di Mobilitazione Toscana del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana ha scelto ancora una volta la montagna barghigiana per organizzare, in una area che è andata dalle pendici dell’Appennino fino al paese di Renaio una esercitazione svolta nell'ambito delle attività addestrative per l'anno 2026

Elementi di cartografia, orientamento, marcia in ambiente innevato e montano per testare anche lo stress psico fisico, nella prima parte, con scenario la zona che dalla Località La Vetricia sale fino al Bivacco Caciaia; qui anche lezioni pratiche con nozioni di tecniche di sopravvivenza e organizzazione dello zaino e del materiale; la seconda parte, svoltasi presso la ex scuola elementare di Renaio è stata particolarmente impegnativa con una esercitazione in ambiente non permissivo, chiuso, particolarmente provante per lo scenario anche grazie alla collaborazione dei simulatori e truccatori di Croce rossa, dove il personale del Corpo Militare è intervenuto facendo le valutazioni e gli interventi del caso