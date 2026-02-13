Lucca, in piazza San Francesco torna il Carnevalfratta

LUCCA - Appuntamento il 22 febbraio: “Carnevalfratta pezzo di identità, un patrimonio popolare che appartiene a tutta la città"

Tempo di carnevale, tempo di festa, tempo di Carnevalfratta in piazza San Francesco. Si rinnova anche nel 2026 la tradizionale festa dedicata all’arte di strada che da molti anni – il Carnevalfratta è nato alla fine degli anni ’70 – rallegra e riempie di colori e divertimento la piazza principale del quartiere della Fratta. Un pomeriggio per tutte e tutti, tra artisti e laboratori, che culmina, poi, nel celebre e atteso Rione Fratta che chiuderà la giornata con musica e tortelli. L’appuntamento è in programma domenica 22 febbraio, dalle 14.30 fino alle 21, ed è organizzato, come avviene ormai per il terzo anno consecutivo, dal Comitato Popolare di piazza San Francesco e dagli Osti di San Francesco (Ristorante Da Mecenate, Osteria La Dritta, Osteria Lo Stellario, Bonny Pizza, Marameo) e da quest’anno anche da Fermento, associazione culturale e di promozione sociale, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca, che ha inserito la manifestazione nel programma Lucca in Maschera 2026, con la collaborazione di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara, e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest.

A presentare l’edizione 2026 del Carnevalfratta – inserita nel programma generale di Lucca in Maschera – sono stati Massimo Simoni e Pierluigi Bonamico, rappresentanti del Comitato popolare di piazza San Francesco, Stefano De Ranieri, Stefano Terigi e Francesco Crespi in rappresentanza degli Osti di San Francesco, realtà che riunisce Mecenate, Bonny Pizza, Marameo, Lo Stellario e Osteria La Dritta, Remo Santini, assessore al turismo del Comune di Lucca, Nadia Davini, per l’associazione Fermento, e Martina Carnicelli, in rappresentanza di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara.

“Il Carnevalfratta – spiegano gli organizzatori – è un pezzo di identità condivisa, un patrimonio popolare che appartiene al rione e a tutta la città. È nato come momento di incontro spontaneo, di partecipazione genuina, dove ognuno faceva la sua parte: chi cuciva i costumi, chi costruiva i carri, chi preparava dolci e merende, chi metteva a disposizione talento e fantasia. Quello spirito è rimasto il cuore della manifestazione e oggi trova nuovi linguaggi per esprimersi. Il Carnevalfratta è uno spazio aperto, attraversato dall’arte di strada e da momenti pensati per coinvolgere tutte le generazioni. L’obiettivo è quello di sempre: far vivere il quartiere e trasmettere quella dimensione di comunità che nasce dall’incontro tra tradizione e nuove energie”. “Il Carnevalfratta è un’iniziativa che rafforza l’identità del territorio e genera valore per il tessuto economico locale. Il carnevale, nelle sue diverse espressioni, accomuna le nostre comunità e mette in rete associazioni, imprese e istituzioni.

La compartecipazione della Camera di Commercio si inserisce in un percorso di sostegno agli eventi che animano i centri storici, promuovono socialità e contribuiscono all’attrattività del territorio, con ricadute positive per le attività economiche”.

“Parte di Lucca in Maschera – aggiunge l’assessore Santini – è proprio il Carnevalfratta, che incarna la tradizione del carnevale a Lucca. Il Comune è impegnato a investire in questo programma e in questo progetto, con l’obiettivo di farlo crescere sempre di più per dare alla città l’opportunità di divertirsi e ritrovarsi in una piazza e in un quartiere vissuto soprattutto dai lucchesi”. A sottolineare il ruolo sinergico tra associazioni e attività commerciali, che mettono a disposizione tempo, impegno e professionalità senza scopo di lucro, è stata Martina Carnicelli, che ha anche confermato l’impegno di Confcommercio Lucca Massa Carrara nel sostenere le iniziative promosse.

IL PROGRAMMA. Il CarnevalFratta inizierà alle 14.30. In piazza tornano i Chicchi d’Uva, con i trampolieri che riempiranno la piazza di magia. Fin da subito sarà attivo il corner di Acchiappasogni, tra animazione, giochi di strada e truccabimbi, mentre alle 15 prenderà il via “Circo in piazza”, un vero e proprio laboratorio di giocolerie e arti circensi adatto a tutte le età, curato dal team 4 Monkeys. Il pomeriggio prosegue con i burattini e le storie antiche del teatrino di Jonathan Famà e a metà pomeriggio una sorpresa: guidati da Fabio Saccomani, il pubblico in piazza diventerà artista-protagonista con il lancio di polveri colorate, atossiche e non dannose per l’ambiente, la piazza e le persone. Un’esplosione di colori, festa ed entusiasmo che si chiuderà con la magica Grande festa delle bolle, curata sempre da Fabio Saccomani: un bellissimo e suggestivo spettacolo di bolle di sapone che lascerà tutti a bocca aperta. Durante tutto il pomeriggio ci saranno bomboloni e merende dolci.

Con il calar del sole, prende il via il Rione Fratta: a partire dalle 18, infatti, spazio alla musica di strada con Orchestra Briganti, all’anagrafe Mauro Briganti (chitarra e voce), Giuseppe Nannini (tromba e sax), Marco Bachi (basso e contrabbasso), Matteo Sodini (batteria), Filippo Guerrieri (tastiere), che farà ballare tutti con il suo swing allegro e scanzonato. A concludere in bellezza il Carnevalfratta, ci pensa la tordellata di Carnevale e polpette preparate dagli Osti della piazza.

La storia del Carnevalfratta. Sono passati quasi cinquant’anni dal 25 febbraio 1979, prima edizione del Carnevalfratta. La festa nacque come una vera e propria iniziativa di quartiere durante la quale tutti davano il proprio contributo: tra cibo, maschere in cartapesta, spettacoli teatrali e carri rionali di cartapesta, il Carnevalfratta invadeva – e invade – con le sue onde colorate e goliardiche tutto il quartiere della Fratta, del Bastardo e, ovviamente, piazza San Francesco. Memorabile fu, un anno, l’arrivo di sessanta maschere di Pulcinella direttamente da Avellino a testimonianza del fatto che il CarnevalFratta ha da sempre avuto una connotazione capace di superare i confini della città.

Il Carnevalfratta si conferma, dunque, un evento corale che mette insieme anime, suggestioni e proposte diverse per dare vita a un carnevale di ‘piazza’ nel suo senso più ampio.