Lucca, nuova sede per la scuola Santa Dorotea

LUCCA - Taglio del nastro in via dell'Angelo Custode. Inaugurato anche il nido d’infanzia. Presente anche l'arcivescovo Paolo Giulietti

Una storia lunga 170 anni arrivata a una nuova vita. È quella della scuola Santa Dorotea di Lucca, dopo la presentazione della nuova sede in via dell’Angelo Custode, a due passi dalla Torre Guinigi. Gestita dalla Cooperativa Giovanni Paolo II, la storica Scuola dell’Infanzia e Primaria ha accolto e cresciuto generazioni di lucchesi, e ora trova casa nuovamente in centro storico, dove un tempo c’era l’Istituto Artigianelli. Un edificio completamente ristrutturato con anche un giardino, dove è stato piantato un melo donato dal vescovo Paolo Giulietti, presente per l’occasione.

Ma i nuovi locali non sono stati gli unici ad essere inaugurati. È stato infatti anche presentato il nuovo Nido “L’Angelo Custode”, che potrà ospitare fino a 21 bambine e bambini dai 12 ai 36 mesi di età. Tre percorsi scolastici insomma, aperti alle iscrizioni per l’anno 2026-27.