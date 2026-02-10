Lucca, tutti in fila per il rapper Kid Yugi

LUCCA - Più di 600 ammiratori per Kid Yugi, arrivato a Lucca per un firmacopie al negozio Sky Stone di via Vittorio Veneto. Il rapper pugliese ha incontrato i suoi fan per presentare il suo nuovo album ‘Anche gli eroi muoiono’,

Oltre che da Lucca in città sono arrivati da Matera, Bologna e Genova e poi da un po’ tutta la Toscana. Kid Yugi, al secolo Francesco Stasi, a 25 anni ha già vinto un disco d’oro con l’album d’esordio The Globe ed un disco di platino con il successivo “Quarto di bue”.

Il suo rap si contraddistingue per i frequenti riferimenti al teatro, al cinema e alla letteratura oltre che all’attualità.