L’USL Toscana Nord Ovest mette in guardia dalle truffe a nome CUP USL

TOSCANA - L'Azienda Sanitaria invita i cittadini a prestare attenzione agli SMS provenienti dal mittente "CUP USL", in cui ci viene invitati a chiamare un numero di telefono per chiarire la propria posizione rispetto a presunti appuntamenti sanitari. Lo stratagemma servirebbe ad estorcere informazioni personali ai malcapitati.

Chiamare il numero indicato per “chiarire la propria posizione” rispetto a presunti appuntamenti o pratiche sanitarie. È questo a grandi linee il contenuto dei messaggi da cui mette in guardia la Usl Toscana Nord Ovest. Messaggi ingannevoli che apparentemente proverrebbero dal mittente “CUP USL”, ma il numero indicato non è uno di quelli istituzionali dell’Azienda Sanitaria. Se chiamato, infatti, a rispondere sarà un malintenzionato con l’intento di riuscire a carpire quanti più dati personali possibili alla vittima e, se possibile, anche sottrargli denaro. La Usl invita quindi chi dovesse ricevere messaggi di questo tipo ad informare la polizia postale.