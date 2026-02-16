Lutto a Lucca per la morte dell’imprenditore Lido Cei

LUCCA - Aveva 71 anni ed è mancato all'affetto dei suoi cari dopo una breve malattia. Lido Cei era una persona molto conosciuta e stimata anche in Versilia e Garfagnana dove ha lavorato per anni,

È lutto a Lucca per la morte di Lido Cei, imprenditore affermato nel ramo assicurativo e degli investimenti, persona molto conosciuta e stimata anche in Versilia e Garfagnana dove ha lavorato per anni, nel pisano, dove è nato e cresciuto, e in tutta la Toscana e l’Italia. Lido Cei, 71 anni, è mancato all’affetto dei suoi cari, dopo una breve malattia. A darne notizia la moglie Mariella Pardini, una vita al suo fianco, condividendo valori e passioni, a partire da un’attenzione assoluta verso gli altri, in particolare chi si trovava per qualsiasi motivo ad attraversare un momento di difficoltà.

“Lido ha sempre avuto una mano tesa per chiunque ne avesse bisogno – ricorda la moglie – l’affetto di amici, colleghi, della comunità di Lucca e non solo, lo dimostra. Lido è stato un esempio di onestà e dedizione al lavoro e alla famiglia, altruismo e amore. Sono convinta che chi vive nel cuore di chi resta non muore mai”.

La sua ultima creatura professionale è stata Idea Service, con la quale ha aiutato aziende e privati a cogliere opportunità di crescita e ad impostare il proprio business, oltre al mettere al sicuro le proprie attività. Grande appassionato di politica nazionale e locale, ha sostenuto progetti e idee sul territorio, non tirandosi mai indietro, sempre pronto al confronto e a dare il proprio contributo per il bene comune.

Lascia oltre alla moglie, il fratello e la cognata e la madre. Chiunque voglia dare un ultimo saluto, Lido Cei sarà alla Cappellina mortuaria dell’ospedale Campo di Marte a Lucca lunedì 16 febbraio dalle 7 alle 20 poi dalle 7 di martedì alle 12, mentre il funerale si terrà martedì 17 febbraio alle 15 alla Chiesa SS Pietro e Paolo via Risorgimento a Latignano. La famiglia ha chiesto non fiori, ma opere di bene.