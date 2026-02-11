Lutto per la morte della dottoressa Elisabetta Perrone: aveva solo 46 anni

LUCCA - Dottoressa della radiologia di Lucca e Valle del Serchio, è scomparsa dopo una lunga malattia. Il cordoglio dell'Usl: "La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata e ne vogliono evidenziare la costante disponibilità e professionalità".

L’Azienda USL Toscana nord ovest “esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa, oggi (11 febbraio), ad appena 46 anni dopo lunga malattia, di Elisabetta Perrone, dottoressa della Radiologia di Lucca e Valle del Serchio. Impegnata da molti anni in questo importante settore della sanità pubblica, ha sempre svolto gli incarichi che le sono stati affidati negli anni con grande competenza e disponibilità. La direttrice della Radiologia di Lucca e Valle del Serchio Laura Bassani e tutti i suoi colleghi e le sue colleghe la ricordano con affetto e stima. La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata e ne vogliono evidenziare la costante disponibilità e professionalità. Ai familiari giungano, quindi, le condoglianze da parte della direzione aziendale, della direzione del Dipartimento delle Diagnostiche, della direzione della Radiologia di Lucca e di tutti i colleghi di lavoro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei e di apprezzarla per le sue capacità umane e professionali”.