Maltempo: allagamenti e frane in Versilia

Gravi disagi in Versilia nella prima mattinata a causa delle forti piogge, che hanno provocato numerosi allagamenti a Viareggio e Lido di Camaiore, e che hanno portato alla caduta di alcune frane nei dintorni di Camaiore. Secondo la nota del Comune di Viareggio, tra le 6 e le 8:30 di questa mattina sarebbero caduti 43.6 millimetri d’acqua, che hanno portato al momentaneo allagamento dei viali a mare, delle vie Marco Polo, Pacinotti, Rosmini e tutte le strade limitrofe, via Foce e via Fratti, arrivando anche a 30/35 cm di altezza in alcuni punti. Sempre a Viareggio, l’allagamento ha interessato anche il sottopasso di via Santa Maria Goretti, che è rimasto chiuso circa fino a mezzogiorno. A Lido di Camaiore invece a finire sott’acqua è stato un tratto di Via Marconi, nei pressi di via Risorgimento, mentre a Camaiore gli allagamenti sarebbero stati riscontrati in via Malborghetto e in via Fornaci di Cegio. Tutti i disagi si sono però risolti nel corso della mattinata, con l’arrivo del bel tempo. Ben due smottamenti hanno interessato via della Torre a distanza di pochi metri. Il primo, avvenuto tra le 7 e le 7:30 della mattina, ha provocato la caduta di terreno e di alcune piante sulla carreggiata. È però stato possibile garantire fin da subito il transito a senso unico alternato, anche dopo l’arrivo degli operai che si stanno occupando del ripristino della carreggiata, che dovrebbe essere completato in giornata. Per la messa in sicurezza del versante saranno invece necessari alcuni giorni. Ben più grave la frana staccatasi sull’altro versante della strada, che ha interessato anche il margine della carreggiata, e che ha fatto finire nell’alveo del torrente Lombricese diverse piante. Già svolto in mattinata il sopralluogo dei tecnici del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Per l’avvio dei lavori di rimozione di piante e detriti e per la messa in sicurezza del versante, in questo caso più complesso, sarà però necessario attendere alcuni giorni, e i tempi dovrebbero essere più lunghi proprio a causa delle difficoltà dell’intervento.