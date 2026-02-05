Maltempo in Toscana, in arrivo temporali e vento forte: è allerta gialla

LUCCA - Dalla mezzanotte di venerdì 5 febbraio alle ore 12 di venerdì 6 febbraio è di nuovo stato di allerta in regione, anche nelle province di Lucca e Massa Carrara
🟡ALLERTA GIALLA🟡
Emessa dalla sala operativa una allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Toscana dalla mezzanotte di venerdì 5 febbraio alle ore 12 di venerdì 6 febbraio. Precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporalesco in mattinata con miglioramento nella seconda parte della giornata.
🟡Allerta gialla per vento forte dalle ore 3 alle ore 9 di venerdì 6 febbraio su costa centrale e Arcipelago.
‼️Attenzione ai sottopassi e zone depresse soggette ad allagamento.
⚠️ Non sostare e fare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua.
⚠️ Si raccomanda prudenza alla guida e nelle attività all’aperto.
ℹ️ Per info e comportamenti corretti:
📌https://www.regione.toscana.it/allertameteo