Maltempo in Toscana, in arrivo temporali e vento forte: è allerta gialla

LUCCA - Dalla mezzanotte di venerdì 5 febbraio alle ore 12 di venerdì 6 febbraio è di nuovo stato di allerta in regione, anche nelle province di Lucca e Massa Carrara

🟡ALLERTA GIALLA🟡

Emessa dalla sala operativa una allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Toscana dalla mezzanotte di venerdì 5 febbraio alle ore 12 di venerdì 6 febbraio. Precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporalesco in mattinata con miglioramento nella seconda parte della giornata.

🟡Allerta gialla per vento forte dalle ore 3 alle ore 9 di venerdì 6 febbraio su costa centrale e Arcipelago.

‼️Attenzione ai sottopassi e zone depresse soggette ad allagamento.

⚠️ Non sostare e fare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua.

⚠️ Si raccomanda prudenza alla guida e nelle attività all’aperto.

ℹ️ Per info e comportamenti corretti:

📌https://www.regione.toscana.it/allertameteo