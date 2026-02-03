Maltempo, prorogata l’allerta gialla sulla Toscana per mercoledì 4 febbraio

Allerta gialla 4 febbraio

LUCCA - Ancora precipitazioni molto intense soprattutto sulla zona occidentale della regione, comprese le province di Lucca e Massa-Carrara

🟡ALLERTA GIALLA🟡

Prorogata dalla sala operativa della Regione Toscana per rischio idrogeologico l’allerta gialla su Toscana occidentale, costa e Arcipelago e allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale per tutta la giornata di mercoledì 4 febbraio.

Transito di un sistema frontale con attenuazione delle precipitazioni tra il pomeriggio e la sera. Per mercoledì un altro impulso perturbato con minimo sul Tirreno centrale determinerà ancora abbondanti piogge sulla Toscana, in particolare sulle zone più occidentali.