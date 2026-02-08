Morti sul lavoro: Lucca in zona bianca, Massa-Carrara in zona rossa

LUCCA - In Toscana, nel 2025, in 67 hanno perso la vita mentre lavoravano. L'Osservatorio sicurezza e ambiente "Vega" ha elaborato i dati per comparare le varie province e vedere l'incidenza della mortalità sugli occupati. Lucca va meglio della media italiana, la provincia apuana, invece, molto peggio

La Toscana nel 2025 ha avuto 67 vittime sul lavoro. Si trova dunque “in zona gialla”, con un dato cioè inferiore alla media nazionale, ma che continua a destare preoccupazione. La classificazione dell’Osservatorio sicurezza e ambiente “Vega” serve a capire al primo sguardo dove è più urgente intervenire per prevenire nuove tragedie. La zona bianca identifica i territori dove il rischio è più contenuto, con un numero di morti sul lavoro inferiore alla media nazionale. La zona gialla segnala una situazione intermedia: il fenomeno è sotto controllo, ma resta la necessità di attenzioni elevate. Quella arancione è già di allerta, con un rischio oltre la media. La zona rossa, infine, individua le aree più critiche.

Tra i settori più colpiti nel 2025 spiccano le Costruzioni, con il maggior numero di vittime, mentre l’attività manifatturiera registra il più alto numero di denunce di infortunio.

L’Osservatorio pubblica anche i dati a livello provinciale: Lucca, per fortuna, si colloca in zona bianca. Un risultato migliore rispetto ad altre realtà toscane, ma che non cancella un dato drammatico: 7 persone hanno perso la vita sul lavoro nel 2025, quattro delle quali durante l’attività lavorativa, tre durante il trasferimento casa-lavoro.

Scenario opposto a Massa-Carrara, che rientra tra le province più critiche della regione. Il territorio è in zona rossa. Sei le vittime complessive nel corso dell’anno, di cui quattro sul posto di lavoro. Un quadro che evidenzia fragilità strutturali e la necessità di interventi mirati.

Allargando lo sguardo alla Toscana, Firenze è la provincia più colpita in termini assoluti, con 15 morti sul lavoro, seguita da Livorno con 10. Proprio Livorno, insieme a Massa-Carrara, è l’altra provincia toscana in zona rossa. La regione, nel complesso, registra un’incidenza di 30 morti ogni milione di lavoratori, contro una media nazionale di 33,3.

“I numeri – sottolinea Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio Vega di Mestre – pur collocando la Toscana in una fascia di rischio più contenuto, restano allarmanti. La presenza di province in zona rossa e arancione impone politiche strutturali, formazione continua e controlli efficaci”.