Confermato lo stop alla marmettola nella cava del Brentino

MASSAROSA - La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato quella emessa dal TAR della Toscana nel 2023, decretando lo stop definitivo al conferimento della polvere di marmo nell'area destinata al recupero ambientale, per cui l'azienda Nuova Cosmave aveva presentato ricorso.

La marmettola non può essere conferita nella cava del Brentino. La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato quella emessa dal TAR della Toscana nel 2023 con cui si decretava lo stop al conferimento della polvere risultante dalla lavorazione del marmo, nonostante il ricorso dell’impresa Nuova Cosmave, che aveva presentato anche una richiesta di risarcimento al Comune di Massarosa. Le verifiche richieste dal Consiglio di Stato hanno infatti confermato come la marmettola non debba essere considerata un sottoprodotto di lavorazione, ma bensì come un rifiuto, a causa del superamento della soglia di contaminazione che causa, e di conseguenza non può essere conferita in un’area a prevalente funzione agricola con la possibilità che diventi uno spazio verde.

Si conclude così, con la conferma della bontà dei provvedimenti adottati dall’amministrazione di Massarosa, il contenzioso che ormai da anni vedeva contrapposti Comune e l’impresa del settore lapideo.