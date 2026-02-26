Premiato in Regione Franco Isola, il primo soldato italiano ad entrare a Trieste liberata

CAPANNORI - Testimone sul palco della storia. Franco Isola, 91 anni, di Capannori, fu il primo soldato italiano ad entrare a Trieste all’alba del 26 ottobre 1954 quando la città tornò ad essere parte della nostra Repubblica.

Isola, che aveva il compito di guidare la campagnola con a bordo il Colonnello Giovanni Berlettano, è stato premiato a palazzo del Pegaso con una targa consegnata dalla presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi.

Il riconoscimento, proposto dai consiglieri del Partito democratico Bernard Dika e Vittorio Salotti è andato all’autiere capannorese come esempio di vita e di impegno che continua a ispirare e a motivare le giovani generazioni per i suoi meriti eccezionali di servizio e dedizione alla comunità.

Isola, dopo tanti anni, ha ancora un ricordo eccezionalmente nitido di quel giorno storico