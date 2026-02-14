Quasi un milione e mezzo dalla regione per la rigenerazione delle frazioni della Valle

VALLE DEL SERCHIO - Buone notizie arrivano dalla Regione Toscana per alcuni comuni della Valle del Serchio. Su 𝟓,𝟖 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗶 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 “𝐓𝐨𝐬𝐜𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐢𝐟𝐟𝐮𝐬𝐚”, 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟏,𝟒 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗟𝘂𝗰𝗰𝗮.

Nel dettaglio, nel comune di Coreglia Antelminelli si tratta di Lavori di rigenerazione e riqualificazione urbana delle frazioni di Lucignana e Gromignana per 600 mila euro

Per Borgo a Mozzano

Si tratta di Interventi di ristrutturazione e recupero dell’immobile in via IV novembre a Oneta per quasi 395 mila euro e nel comune di Gallicano

Si tratta di Lavori di riqualificazione e valorizzazione di via S. Pietro a Fiattone e Piazza Umberto I a Trassilico per un totale di 400 mila euro.

Come spiega ancora Salotti, sommati alle compartecipazione dei Comuni si tratta di interventi per quasi 1,8 milioni per una migliore qualità urbana, più servizi e più attenzione alle comunità locali.