Rigenerazione urbana, la Regione finanzia altri 3 progetti a Coreglia, Borgo a Mozzano e Gallicano

VALLE DEL SERCHIO - La Regione Toscana ha annunciato lo scorrimento di graduatoria riguardo ai contributi per la rigenerazione urbana. Vengono quindi finanziati altri tre progetti in provincia di Lucca. 750mila euro per i lavori a Gromignana e Lucignana, nel comune di Coreglia; la ristrutturazione di un edificio da destinare ad edilizia residenziale ad Oneta, nel Comune di Borgo a Mozzano (492mila euro).

E la riqualificazione delle frazioni di Fiattone e Trassilico nel comune di Gallicano (420mila euro).