San Valentino con allerta gialla in tutta la Toscana

LUCCA - Dalla mezzanotte tra venerdì e sabato fino alle ore 18 di sabato 14 febbraio allerta per rischio idrogeologico del reticolo minore, a causa delle piogge intense previste

🟡 ALLERTA CODICE GIALLO RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE da mezzanotte alle 18 di sabato 14 febbraio 2026 di sabato 14/02/2026

‼️Attenzione ai sottopassi e zone depresse soggette ad allagamento.

⚠️ Non sostare e fare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua.

⚠️ Si raccomanda prudenza alla guida e nelle attività all’aperto.

ℹ️ Per info e comportamenti corretti:

📌https://www.regione.toscana.it/allertameteo