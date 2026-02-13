San Valentino con allerta gialla in tutta la Toscana

San Valentino con allerta gialla in tutta la Toscana

Pubblicato il

LUCCA - Dalla mezzanotte tra venerdì e sabato fino alle ore 18 di sabato 14 febbraio allerta per rischio idrogeologico del reticolo minore, a causa delle piogge intense previste

🟡 ALLERTA CODICE GIALLO RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE da mezzanotte alle 18 di sabato 14 febbraio 2026  di sabato 14/02/2026

‼️Attenzione ai sottopassi e zone depresse soggette ad allagamento.
⚠️ Non sostare e fare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua.
⚠️ Si raccomanda prudenza alla guida e nelle attività all’aperto.

ℹ️ Per info e comportamenti corretti:
📌https://www.regione.toscana.it/allertameteo