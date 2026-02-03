Simoni conferma, “Io seguo Vannacci”

Firenze - Il consigliere regionale è pronto a cambiare il nome del gruppo. Questa sera alle 21.30 sarà ospite di Monitor Italia, su NoiTv.

Dopo l’incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini e attraverso i suoi social, Roberto Vannacci ha ufficializzato il suo addio al Carroccio.

“Chi mi ama mi segua, io inseguo un sogno e vado lontano” si legge nel post del Generale sotto il logo di Futuro Nazionale, la nuova formazione politica lanciata dall’europarlamentare pochi giorni fa. E tra coloro che hanno già annunciato l’intenzione di seguire Vannacci c’è Massimiliano Simoni, consigliere regionale eletto in quota lega. “Non appena le pratiche del nuovo partito saranno state formalizzate cambierò la denominazione del gruppo consiliare, essendo l’unico eletto non avrò problemi” ha spiegato Simoni che questa sera alle 21.30 sarà ospite di Egidio Conca e Andrea Marcucci a Monitor Italia, su NoiTv.