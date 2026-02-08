“Toscana accessibile”, presentato lo spot che sostiene l’inclusione

TOSCANA - Uno spot per raccontare un mondo senza barriere fisiche e mentali. Lo ha presentato in anteprima, a Firenze, al Giunti Odeon Cinema, l’assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni.

Lo spot, che diventerà il biglietto da visita del programma Toscana accessibile, è stato realizzato dalla Poti pictures di Arezzo, la prima casa di produzione cinematografica al mondo per persone con disabilità. All’origine del progetto il principio del cosiddetto “Design far all”, il design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza.

Lo spot è ambientato in una palestra, durante l’ora di ginnastica. Quasi tutti i bambini stanno giocando. Qualcuno però, a causa di vari tipi di disabilità, resta ai margini e osserva, con un filo di tristezza. E’ una situazione di cui però i suoi coetanei sono consapevoli e, quando la maestra esce dalla palestra per rispondere a una telefonata, promuovono una imprevedibile azione creativa.

I bambini hanno interpretato con entusiasmo e grande applicazione la pellicola.