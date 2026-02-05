Ghiotta chance-promozione per le seconde di Eccellenza

CALCIO ECCELLENZA - Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito i criteri di svolgimento degli spareggi promozione tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza. A partire dal 25 maggio 2026, le 28 partecipanti ai playoff nazionali si affronteranno in due turni strutturati in gare di andata e ritorno. Per le sette vincitrici ci sarà in palio l’accesso alla Serie D 2026/2027.

Quindi venendo al nostro girone, il girone A, possiamo ben dire che alle spalle della capolista Lucchese c’è ancora…vita. Ovvero il Viareggio, che pure ha perduto contatto dai rossoneri (9 punti anche se con una partita in meno) può e deve cercare di conquistare perlomeno il secondo posto. Nel dettaglio: gli abbinamenti di entrambe le fasi sono stati stabiliti tramite sorteggio integrale per aree nord, centro e sud. La società in rappresentanza dell’Abruzzo è collocata nel centro, anziché nell’area sud, per equilibrare il numero delle società partecipanti. Anche l’ordine di svolgimento di ogni singolo accoppiamento del primo turno è stato definito tramite sorteggio. I nomi delle formazioni saranno comunicati dai Comitati Regionali alla LND entro il giorno 11 maggio 2026. Nel Primo Turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso Comitato Regionale. Facendola più semplice la seconda classificata del nostro girone si chiamerà Toscana A e affronterà nel primo turno con gare di andata e ritorno (24-31 maggio la rappresentante della Sardegna. Qualora dovesse spuntarla avrà poi di fronte il 7 e il 14 giugno la vincente del confronto del Gruppo F tra Umbria e Marche. Chi avrà la meglio in questo ulteriore spareggio avrà un posto nella serie D 2026/2027. Per la serie: chi non riuscirà ad entrare dal portone principale avrà pur sempre una ghiotta chance di rientrare dalla finestra degli spareggi.