8 marzo, 37 coppie di tennis a San Donato

LUCCA - Si è svolto al Centro "Le Vele" la terza edizione del torneo "Le donne per le donne"

Celebrare il mondo femminile nello sport. Per la precisione, nel tennis. Per la giornata dell’8 marzo, al Centro “Le Vele” di San Donato a Lucca si è svolto l’evento “Le donne per le donne”, torneo giunto alla sua terza edizione che ha visto in totale 37 coppie protagoniste sui campi in terra battuta. Il torneo è stato organizzato dal Soroptimist Club Lucca, con il patrocinio del Comune e della Commissione Pari Opportunità.