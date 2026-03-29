Addio a Davide Riondino; vinse e presentò il premio Satira al Forte

Forte dei Marmi - Correva l'anno 2012 e Davide Riondino era stato chiamato a condurre la quarantesima edizione del Premio Satira a Forte dei Marmi. E' stato forte il legame con il premio versiliese del menestrello fiorentino, che si è spento a Roma all'età di 73 anni.

Anche perché Riondino il premio satira lo aveva pure vinto diversi anni prima, nel 1987, nella sezione spettacolo, in coppia con il comico Paolo Rossi.

Davide Riondino era tra gli artisti più poliedrici della scena italiana. Cantautore, attore, scrittore, regista, commediante. Celebri le sue apparizioni in tv per il Maurizio Costanzo show. Innumerevoli le sue partecipazioni a spettacoli teatrali

Il filo conduttore della sua attività è sempre stato quello della satira tra impegno e leggerezza. Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dall’assessore regionale alla cultura Cristina Manetti e dal presidente della Regione, Eugenio Giani. “Il progetto della ‘Scuola dei Giullari’, che aveva avviato con passione, testimonia il suo impegno verso i giovani”, ha detto il presidente, sottolineando che la Toscana adesso ha il dovere di coltivare la sua eredita artistica.

I funerali di Davide Riondino saranno celebrati martedì alle 11 a Roma, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.