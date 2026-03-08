Agnini alla crono antipasto della Tirreno-Adriatico

CICLISMO - Quarta edizione lunedì mattina della cronometro Juniores che va ad anticipare i giganti della Tirreno-Adriatico. 11,5 km che i giovani talenti delle prove contro il tempo dovranno sciropparsi lungo i vialoni a mare della Versilia. Sono 34 i corridori iscritti e tra questi anche il lucchese Edoardo Agnini (nella foto) del Team Vangi che scatterà alle 9,54.

La corsa è organizzata dal Pedale Lucchese Poli e farà da gustoso antipasto alla Tirreno-Adriatico dei grandi: Isaac Del Toro, Filippo Ganna, Paul Magnier, Jonathan Milan, Primoz Roglic e Antonio Tiberi. E che magari lo saranno tra qualche anno visto che nel 2024 la prova fu vinta da tal Lorenzo Finn laureatosi poi campione del mondo di categoria e un anno fa da un formidabile Riccardo Colombo.