Amministrative, i bagnini si buttano in politica

Viareggio - Accordo fatto tra la Lega dei Bagnini e Mare Libero: si presenteranno insieme alle prossime elezioni con la lista civica “Viareggio Mare e Futuro”. Priorità, rilancio del turismo, spiagge libere attrezzate e sorveglianza alla Lecciona e al Muraglione.

I bagnini viareggini sono pronti a buttarsi non in mare ma in politica. Dopo un paio di mesi di trattative serrate, la Lega Bagnini e Mare Libero hanno raggiunto l’accordo per presentarsi insieme alle prossime amministrative con una lista civica. Si chiamerà “Viareggio Mare e Futuro” e sarà composta da assistenti bagnanti , i bagnini appunto, e da esponenti del coordinamento noto per le sue battaglie per la “ri-pubblicizzazione delle spiagge”. Tra le priorità il progetto per la realizzazione tra la Fossa dell’Abate e il canale Burlamacca di 4 spiagge libere attrezzate, IL rilancio del turismo e l’introduzione del servizio di sorveglianza alla Lecciona e al Muraglione. E quando gli si chiede di eventuali alleanze, gli esponenti di “Viareggio Mare e Futuro” rispondono così: “Abbiamo parlato con tutto l’arco costituzionale, sono tutti d’accordo con noi ma corriamo da soli. Per ora”.