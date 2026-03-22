Attesa la Ocean Viking, a bordo 116 migranti salvati da una piattaforma

Carrara - La nave della ONG SOS Mediterranee ha a bordo 116 migranti tratti in salvo da una piattaforma per il gas a largo della Sicilia dopo un naufragio. Arriverà a Marina all'alba di lunedì. Ancora polemica per la distanza dei porti di assegnazione.

È il porto di Marina di Carrara la destinazione finale della nave Ocean Viking, che attraccherà all’alba di lunedì 23 marzo con a bordo 116 migranti. Tra loro oltre 40 minori non accompagnati, 13 donne e due neonati di sei e otto mesi. Alcuni presentano ustioni causate dal contatto tra carburante e acqua salata.

I migranti sono stati soccorsi nella zona della piattaforma gas di Miskar, nell’area di ricerca tra Tunisia e Malta, dove sono rimasti per quattro giorni dopo il naufragio delle due imbarcazioni su cui viaggiavano colpite da un ciclone.

Ancora una volta, il porto sicuro assegnato dista tre giorni di navigazione. Dalla ONG SOS Méditerranée arriva un appello alle autorità affinché venga modificata questa modalità di assegnazione, definita “disumana”.