Bosco Urbano, a Capannori l’unico skate park al coperto in Toscana

CAPANNORI - E' questo lo spazio verde dove sorgerà il bosco urbano. Il quadrilatero tra la mensa e la piscina comunale, destinato a diventare il polmone verde attrezzato di Capannori. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di far nascere un'area dove giovani e meno giovani possano fare passeggiate, attività sportiva, assistere a piccoli spettacoli, arricchito da uno skate park unico nel suo genere nella nostra regione.

Il progetto del ‘Bosco urbano’ ha ottenuto un finanziamento regionale di 1 milione e 200mila euro ai quali si aggiungono 120mila euro di provenienza comunale. Ma quali saranno le tempistiche di realizzazione ?