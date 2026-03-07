Campo alle Tagliate, sono rimasti solo tre nuclei familiari

LUCCA - Entro la fine del mandato l'area del campo rom e sinti delle Tagliate tornerà nella disponibilità del Comune. Questo l'annuncio del sindaco Pardini. Ma dall'amministrazione comunale il giorno dopo non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulle soluzioni che saranno adottate per concretizzare l'obiettivo.

Qualcosa però da palazzo Orsetti è filtrato. L’annuncio del primo cittadino sarebbe solo la conseguenza dell’avvio del progetto di riqualificazione del parcheggio fra il campo di atletica e il cimitero che ha ottenuto un finanziamento di due milioni e mezzo di euro dalla Regione Toscana. In sostanza, al posto del campo verranno realizzati un nuovo parcheggio modulabile, aree verdi ed un impianto di pubblica illuminazione.

Il progetto c’è già, di nuovo c’è la tempistica indicata dal sindaco: l’area tornerà a disposizione del Comune entro un anno o poco più.

Da quello che si apprende dal Comune inoltre, le presenze al campo si sono molto ridotte negli ultimi anni e alle Tagliate rimarrebbero attualmente solo tre nuclei familiari. Quelli che sono già andati via, in gran parte avrebbero avuto accesso alle case popolari attraverso i bandi Erp.

Ancora da chiarire se sarà la stessa soluzione che sarà adottata anche per le ultime famiglie del campo.