Da bene della mafia ad archivio comunale

Forte dei Marmi - Proseguono i lavori per la ristrutturazione e riqualificazione della villa di via Civitali a Vittoria Apuana che, come bene confiscato alla mafia, è diventato patrimonio comunale. Qua sorgerà l'archivio del comune, grazie anche al finanziamento di 500 mila euro della Regione Toscana.

L’amministrazione comunale di Forte dei Marmi ha presentato il progetto per il recupero della cosiddetta “Casa del Mafioso” bene confiscato nel 1996 al boss di Cosa Nostra Gaetano Matranga e da allora rimasta inutilizzata fino al progetto di realizzarci l’archivio comunale, presentato dall’amministrazione Murzi e realizzato grazie anche ai contributi della Regione Toscana.

Il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio di via Civitali a Vittoria Apuana, mantenendo una porzione della struttura esistente e realizzando un nuovo volume adiacente per il recupero delle volumetrie. Saranno realizzati circa 135 metri quadrati destinati ad archivio, 20 metri quadrati per la sala consultazione e 45 metri quadrati per servizi e spazi accessori.

Il quadro economico prevede un investimento complessivo di 630 mila euro, di cui 500 mila finanziati dalla Regione Toscana, con collaudo della struttura previsto entro la fine del mese di dicembre.

“La scelta di realizzare qui l’archivio comunale – ha affermato il sindaco Murzi, ringraziando anche il consigliere Ghiselli che ha sostenuto il percorso – risponde a un’esigenza reale: Forte dei Marmi non dispone oggi di una struttura adeguata per l’archivio corrente comunale. Sarà uno spazio aperto ai cittadini, dove poter consultare documenti e riscoprire la storia della nostra comunità”.