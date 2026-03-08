Ecco le sedi dove votare le primarie del Centrosinistra

Viareggio - Sono sei le sedi dove verranno allestiti i seggi per le primarie del centrosinistra in programma domenica 15 marzo. L'indicazione (non restrittiva) è di votare nella sede più vicina alla propria sezione elettorale.
VIAREGGIO CENTRO via Vittorio Veneto n°15
MARCO POLO – DON BOSCO CITTA’ GIARDINO via Prato 16
MIGLIARINO TERMINETTO Parco Piazza Martiri de Plaza de Mayo
VARIGNANO BICCHIO Via del Pastore 1
DARSENA CAMPO D’AVIAZIONE Via Ferruccio Parri 20
TORRE DEL LAGO ex circoscrizione via Marconi 225
I seggi saranno aperti dalle 8:00 alle 20:00
Potranno votare i residenti di Viareggio di età superiore ai 16 anni