Ecco le sedi dove votare le primarie del Centrosinistra

Viareggio - Sono sei le sedi dove verranno allestiti i seggi per le primarie del centrosinistra in programma domenica 15 marzo. L'indicazione (non restrittiva) è di votare nella sede più vicina alla propria sezione elettorale.

VIAREGGIO CENTRO via Vittorio Veneto n°15

MARCO POLO – DON BOSCO CITTA’ GIARDINO via Prato 16

MIGLIARINO TERMINETTO Parco Piazza Martiri de Plaza de Mayo

VARIGNANO BICCHIO Via del Pastore 1

DARSENA CAMPO D’AVIAZIONE Via Ferruccio Parri 20

TORRE DEL LAGO ex circoscrizione via Marconi 225

I seggi saranno aperti dalle 8:00 alle 20:00

Potranno votare i residenti di Viareggio di età superiore ai 16 anni

 