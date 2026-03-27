Furto in una casa a Piazza al Serchio, individuato un responsabile

PIAZZA AL SERCHIO - I fatti risalgono alla scorsa estate. A conclusione delle attività d’indagine, è stato denunciato per il reato di favoreggiamento personale anche un 66enne residente a Genova, con precedenti penali, individuato come colui che avrebbe fornito il motociclo utilizzato per il colpo.

Nell’agosto scorso i ladri presero di mira un’abitazione nel comune di Piazza al Serchio dove furono rubate somme di denaro contante. L’episodio aveva destato anche viva preoccupazione nella comunità locale, poiché eventi del genere risultano rari in questa zona. Comunque sia l’autore del furto non è rimasto impunito a lungo. I Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo, grazie, va detto, ad una costante attività investigativa, hanno indentificato e denunciato il presunto autore: un uomo residente in Piemonte e già noto alle Forze dell’Ordine, che pare fosse stato anche o affiancato da un complice al momento però ancora ignoto.

All’uomo si è arrivati grazie ad un accurato lavoro d’indagine condotto dai militari di Piazza al Serchio insieme al Nucleo Operativo di Castelnuovo e con il determinante contributo dei militari della Stazione Carabinieri di Gramolazzo. Secondo la loro ricostruzione, l’intervento tempestivo che era seguito al fatto, avrebbe peraltro sventato una potenziale serie di furti che minacciava l’alta Garfagnana. I malintenzionati avevano infatti agito in modo organizzato, utilizzando un motociclo con targa falsa. Il mezzo era stato intercettato subito dopo il reato, ma in quell’occasione i due erano riusciti a dileguarsi a piedi nei boschi, facendo perdere le proprie tracce fino ai giorni scorsi. Nell’indagine è finito anche un 66enne residente a Genova, con precedenti penali, individuato come colui che avrebbe fornito il motociclo utilizzato per il colpo; è stato denunciato per il reato di favoreggiamento personale.