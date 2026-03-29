Gas e luce, rincari per oltre un miliardo in Toscana

TOSCANA - La variazione di spesa per famiglie e imprese per i prodotti energetici è stata stimata dalla Cgia di Mestre

La Toscana è la quinta regione in Italia per rincari in bolletta nell’anno in corso. L’ultimo studio degli esperti della Cgia di Mestre prevede complessivamente un miliardo e 37 milioni di euro in più destinati nel 2026 ad abbattersi su famiglie e imprese nel pagamento di luce e gas. Alle spalle della Toscana, per maggior costo, ci sono solo Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte.

La maggior stangata è attesa per le imprese, che a livello regionale si troveranno a fronteggiare rincari del +13,6% rispetto allo scorso anno. Ma anche le famiglie, sempre secondo le stime degli esperti della Cgia, subiranno duramente le conseguenze della guerra in Medio Oriente. Per loro si annunciano bollette più care del +13,3%, con un salto in valore assoluto di 367 milioni in più da tirare fuori di tasca.