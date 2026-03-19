Il Memorial Luigi Gianneschi torna più prestigioso che mai

CAMAIORE - Quinta edizione per il torneo di calcio giovanile che, per il primo anno, proporrà due competizioni distinte, una maschile under 13 più legata al territorio e una femminile under 15 con diverse eccellenze a livello nazionale (tra cui Inter, Bologna, Lazio, Como e Genoa), invece della formula del torneo misto utilizzata negli anni precedenti.

Il Memorial Luigi Gianneschi si presenta con un nuovo look più prestigioso che mai, e si prepara a tornare per la sua quinta edizione dal 4 al 6 aprile al Centro Sportivo Maggi e Matteucci di Capezzano Pianore. Il torneo di calcio giovanile dedicato al noto imprenditore locale scomparso il 23 aprile 2016 si svolgerà quest’anno per la prima volta in due competizioni , una maschile e una femminile, invece che con la solita formula del torneo misto.

12 le squadre maschili under 13 del territorio toscano che si contenderanno il trofeo. Ma a dare ancora più prestigio alla manifestazione sono le 8 squadre femminili under 15, di cui ben 7 vengono da squadre professionistiche, tra cui spiccano eccellenze della Serie A come Inter, Bologna, Lazio, Como e Genoa.

L’importanza della competizione è testimoniata anche da quella che, salvo stravolgimenti, dovrebbe essere la sua madrina. Si tratta di Martina Piemonte, attaccante della Lazio e della nazionale italiana.