Marina di Carrara, incontro sulla legge toscana del fine vita

Marina di Carrara, incontro sulla legge toscana del fine vita

Cronaca
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di Redazione

Carrara - A Marina di Carrara partecipato incontro sul tema del fine vita alla sala convegni dell’Autorità di Sistema Portuale, promosso dalla Cna Pensionati di Carrara insieme a quella di Lucca Pisa e Livorno.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comitato dell’Asl per l’etica clinica, aveva lo scopo di informare i cittadini sulla legge recentemente approvata dall’amministrazione regionale proprio sul fine vita medicalmente assistito. Presente tra gli altri la sindaca di Carrara Serena Arrighi. Ha chiuso i lavori il presidente della Cna Pensionati Toscana Luigi Nigi.