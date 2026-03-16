Melissa Del Guerra con la Toscana alla Spring Cup 2026

BASKET GIOVANILE - Il Basket Femminile Porcari torna protagonista sulla scena interregionale con la convocazione di Melissa Del Guerra nella selezione Toscana Under 14. L'atleta gialloblù, infatti, farà parte della spedizione che difenderà i colori del Granducato alla Spring Cup Trentino 2026, in programma a Rovereto dal 20 al 22 marzo.

Per Melissa si tratta di una prestigiosa conferma dopo il trionfo di inizio anno a Gallipoli, dove è stata tra le protagoniste della vittoria toscana. Questa chiamata è il naturale riconoscimento per la crescita costante mostrata sul parquet di via Carrara e certifica l’eccellenza del settore giovanile del Porcari, consolidato punto di riferimento per il basket femminile del territorio. Il parquet di Rovereto rappresenterà un banco di prova di altissimo livello per l’annata 2012. Melissa e le sue compagne si confronteranno con le migliori selezioni d’Italia, sfidando corazzate come Lombardia, Piemonte, Veneto e i padroni di casa del Trentino Alto Adige. Il debutto della Toscana è fissato per venerdì 20 marzo.