Nicolò Bedini ai mondiali universitari di cross a Cassino

Atletica Sport
Pubblicato il

Guido Casotti

di Guido Casotti

ATLETICA - Ancora una maglia azzurra per Nicolò Bedini (GP Parco Alpi Apuane) che rappresenterà l'Italia nel fine settimana ai mondiali universitari cdi cross che si svolgeranno a Cassino (Frosinone), località dove l'atleta veneto e il Parco di Graziano Poli furono campioni d'Italia nel marzo del 2024, quindi due anni fa.

Oltre a Bedini nel cross lungo (10 km) La squadra azzurra presenterà anche Maggi, Marazzoli e Della Piccola.