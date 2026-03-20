“No ai mezzi pesanti in via di Carraia”: i residenti presentano ricorso al Tar

CAPANNORI - Su via Carraia adesso c'è un ricorso al Tar della Toscana. Lo ha presentato l'avvocato Altavilla, in rappresentanza di un gruppo di residenti, una ventina circa, che non ha digerito l'ordinanza comunale che di fatto regola il traffico di mezzi pesanti sulla strada.

“L’impugnazione ha lo scopo di ottenere giustizia – si legge in un comunicato – contro l’indifferenza dell’amministrazione che ha inteso condannare i cittadini della zona a subire l’inquinamento e il pericolo, su una strada non idonea al traffico dei Tir”.

In sostanza, con il ricorso i cittadini chiedono di annullare l’ordinanza in quanto illegittima perché consente il transito dei Tir su una strada non adeguata e di ripristinare invece il divieto di transito a mezzi pesanti, adottando provvedimenti efficaci per farlo rispettare.

“È una sconfitta etica e civica quella di dover affidare alla magistratura il compito di correggere l’azione dell’Amministrazione comunale – scrivono ancora i residenti in una nota – ma dopo mesi di indifferenza e alla luce della volontà del Comune di legittimare il traffico invece che inibirlo, era l’unica soluzione”.

Il ricorso è già stato notificato al Comune di Capannori. Per le decisioni del Tribunale amministrativo bisognerà attendere qualche mese.