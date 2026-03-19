Nuova alleanza fra Provincia di Lucca e Consorzio di Bonifica: “Intercettare fondi europei per ridurre il rischio”

LUCCA - Sottoscritto l’accordo con il quale l’Ente consortile aderisce al Servizio Europa di Area Vasta (SEAV) per cogliere le opportunità offerte dai programmi dell’Ue

La Provincia di Lucca e il Consorzio di Bonifica Toscana Nord hanno firmato l’accordo che sigla l’inizio di una collaborazione strategica per attrarre nuovi fondi europei e sancisce l’adesione del Consorzio al Servizio Europa di Area Vasta (SEAV), lo strumento condiviso che permetterà agli enti del territorio di lavorare insieme per cogliere al meglio le opportunità offerte dai programmi europei 2021–2027. Grazie a questa collaborazione, si aprono nuove possibilità per intercettare risorse europee da destinare alla sicurezza idraulica, alla tutela dell’ambiente, alla qualità dei corsi d’acqua e alla resilienza ai cambiamenti climatici. Un passo concreto per sostenere progetti che migliorano la vita delle comunità e rafforzano la capacità del territorio di affrontare le sfide del futuro. Il SEAV metterà a disposizione competenze, formazione, supporto tecnico e attività di progettazione condivisa, creando una rete stabile tra enti locali per sviluppare idee, costruire candidature e attrarre finanziamenti strategici.

Accordo di grande rilevanza, visto che la Provincia può infatti contare su una lunga esperienza nella progettazione europea e su un ufficio dedicato, il Punto Europa, che negli ultimi mesi ha ampliato la propria presenza con nuovi sportelli a Lucca e in Versilia, pensati per avvicinare cittadini ed enti alle opportunità dell’Unione Europea .

«Lavorare insieme ci permette di essere più forti e più competitivi nel cogliere le occasioni europee – afferma il presidente del Consorzio, Dino Sodini -. Ogni finanziamento che riusciremo a intercettare sarà un investimento diretto sulla sicurezza dei cittadini e sulla vitalità dei nostri fiumi».

Soddisfatto anche il presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci: «Il SEAV è uno strumento che valorizza il lavoro dei nostri uffici e del Punto Europa, che oggi rappresenta un presidio fondamentale per dialogare con l’Europa. L’ingresso del Consorzio rafforza questa rete e ci permette di costruire progetti più ambiziosi, capaci di portare benefici reali alle comunità del territorio.»