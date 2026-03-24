Recupero da terzo posto in Puglia per il CGC a Giovinazzo

HOCKEY SU PISTA - I bianconeri di Mirko De Gerone scendono in pista mercoledì sera a Giovinazzo del posticipo della 22esima giornata del campionato di serie A/1 di hockey su pista, In programma anche la gara tra il Sarzana e il Castiglione.

Dopo il pareggio (4-4) raggiunto in extremis contro il Lodi, per le zebre si profila una partita difficile su una pista considerata sempre ostica e soprattutto dal fatto che i pugliesi di Pino Marzella e dell’ex Federico Mura hanno perso 3-2 a Monza e hanno pertanto necessità di punti salvezza. I bianconeri, che contro i giallorossi hanno speso forze fisiche e mentali, sono partiti martedì mattina alla volta di Giovinazzo e sperano di poter muovere la classifica per prendersi il terzo posto solitario. Per quanto riguarda la serie A/2 successo del Matera sul Castiglione 5-2, della Pumas sullo Scandiano 4-1, della Rotellistica Camaiore sul Viareggio 8-4, così come del Forte dei Marmi 5-4 con il Sarzana e del Follonica con l’Eboli stesso punteggio di 5-4.