Referendum, Capone (Comitato No): “Riforma inutile e pericolosa”

LUCCA - Una riforma che non farà bene al Paese, anzi potenzialmente pericolosa per l'autonomia della magistratura. E' la tesi ribadita dal professor Arturo Capone, ordinario di procedura penale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria nel corso dell'incontro promosso a Lucca dal Comitato Vota No.

“Ruolo della magistratura nel contrasto alle mafie e impatto della riforma”, il tema dell’incontro promosso in città, nel corso del quale Capone ha espresso il proprio scetticismo sulle misure approvate dalla maggioranza di governo.