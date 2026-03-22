Referendum giustizia, seggi aperti: a Lucca alle 19 affluenza provinciale al 43%

Referendum giustizia, seggi aperti: a Lucca alle 19 affluenza provinciale al 43%

Cronaca
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PROVINCIA DI LUCCA - Alle 19 in Provincia di Lucca affluenza al 42,94%. In Toscana: 44,70. Dato nazionale: 38,90%

Affluenza alle ore 12. Lucca sopra il 16,50%, mentre Viareggio sfiora il 19.

Si può votare fino alle 23 di domenica sera, e poi lunedì mattina dalle 7 alle 15. Non è previsto quorum.