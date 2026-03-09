Ricorso al Tar contro gli Assi Viari, il Comitato lancia una raccolta fondi online

LUCCA - Le battaglie costano, soprattutto quelle legali, come quella contro gli Assi Viari. Ecco perché il Comitato Altre Strade ha lanciato una campagna di crowdfunding per sostenere il ricorso al Tar del Lazio contro la realizzazione dell'opera.

Il commissario ha impresso una forte accelerazione al progetto che però ormai così com’è non ha più senso, hanno spiegato gli aderenti al Comitato, secondo il quale il vero obiettivo di chi vuole gli assi è quello di portare i finanziamenti sul territorio.

Da qui l’idea di rivolgersi al Tar. Solo la prima fase del ricorso però costerà circa 50mila euro. Per questo il Comitato ha lanciato la raccolta fondi online, che è stata aperta sulla piattaforma produzionidalbasso.com