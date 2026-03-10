Santini: “Se non c’è Maria Lina Marcucci non mi ricandido”

Viareggio - Dopo 30 anni da consigliere comunale, l’ex leghista è pronto a dire addio alla politica: la sua lista parteciperà alle amministrative solo se la Presidente del Carnevale correrà da sindaco.

Un’amministrazione sostenuta da una maggioranza ampia, che va da destra a sinistra, guidata da un sindaco che ascolti i cittadini, dotato di comprovate doti manageriali – anche su scala internazionale – e che sia trasparente nel portare avanti un’azione politica di rilancio della città, partendo da sicurezza, porto, ambiente, turismo e cultura. Per le prossime elezioni amministrative, il consigliere comunale Alessandro Santini ha una visione netta, con un chiaro presupposto: la candidatura a sindaco di Maria Lina Marcucci. Senza di lei, non ci sarà nemmeno lui. Il consigliere intanto ha già trovato sostenitori e potenziali candidati per la sua Lista Santini per Viareggio, incluso Il Contrammiraglio Stefano Turchetto ex responsabile dell’Operazione Eunavfor Med Irini