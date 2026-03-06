Sci di fondo, 130 partecipanti al corso della Focolaccia

SCI DI FONDO - Anche quest’anno le condizioni di innevamento presenti sull’Appennino tosco emiliano hanno permesso alla Focolaccia di poter organizzare ed effettuare ben due turni del consueto corso di avviamento allo sci di fondo riservato alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

Un corso che si è tenuto alle Piane di Mocogno (località dell’Appennino modenese) e che rientra anche nel programma sportivo del Comune di Lucca e del Comune di Capannori. Una formula collaudata che ha visto la presenza di circa 130 giovanissimi sciatori, alcuni dei quali ritornati per la seconda ed anche la terza volta, solo per il piacere di ripetere la divertente esperienza fatta negli anni precedenti. L’interesse per il corso è stato alto, tanto che, alla fine di dicembre 2025, sono state chiuse le iscrizioni per l’inevitabile mancanza di posti disponibili nella struttura ricettiva. Gran lavoro e professionalità da parte dei gestori del Centro Fondo “Amorotti” delle Piane di Mocogno che, per i tre giorni di ciascun turno, durante la notte, hanno svolto un’ intensa attività con i loro battipista, al fine di rendere la pista accogliente, ben tracciata e in grado di essere percorsa anche nei tratti più impegnativi oltre all’area destinata al solo campo scuola. In particolare, per il secondo turno, hanno dovuto rastrellare tutta la neve precedentemente e preventivamente accantonata grazie all’utilizzo degli impianti per la neve programmata di cui il Centro è ben dotato.

Durante il primo turno i nuovi allievi hanno avuto la possibilità di fare conoscenza con i coetanei che già appartengono alla squadra agonistica giovanile di biathlon (Sofia Bambini, Carla Fontana, Lara Franchi, Rio Marabotti, Sofia Petretti), impegnati nel migliorare la propria pratica sugli sci sotto la guida del neo allenatore di sci di fondo Luca Bambini. Attenta la conduzione e la gestione del corso da parte degli istruttori della Focolaccia che, nell’ultimo giorno, alla presenza dei genitori, hanno premiato i ragazzi di ogni gruppo spronandoli a continuare ad apprendere la tecnica sciistica con la partecipazione al corso di skiroll e avviamento al biathlon che si terrà nel prossimo mese di maggio presso la sede di Massa Pisana. Si coglie l’occasione per ricordare che la Focolaccia è l’unico sci club della Toscana che svolge regolarmente l’attività agonistica e promozionale nelle discipline nordiche rivolta ai giovanissimi e che la squadra di biathlon effettua i sui allenamenti, per la pratica di tiro, presso il Tiro a Segno Nazionale di Lucca. Una struttura che due anni fa ha avuto l’onore di ospitare, per gli allenamenti estivi, Lisa Vittozzi (unitamente alle altre componenti della nazionale femminile di biathlon) che alle recenti Olimpiadi ha vinto la medaglia d’oro nella specialità di inseguimento.