Teatro come fonte di legalità: quinta edizione del progetto per i giovani

CASTELNUOVO GARFAGNANA - Rinnovato il progetto nato da un contributo della Regione Toscana

“Teatro per la Legalità V”: cultura, scuola e cittadinanza attiva nel cuore della Valle del Serchio. Il progetto è ufficialmente in corso di svolgimento grazie ad contributo regionale di 12.500 euro. Giunto alla sua quinta edizione, si conferma come un’importante esperienza educativa e culturale nel territorio della Valle del Serchio, ampliando la propria azione anche ai comuni della Garfagnana — Castelnuovo di Garfagnana, Careggine, Camporgiano e Fosciandora — e coinvolgendo studenti e studentesse, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di secondo grado.

Cuore dell’iniziativa è il teatro, inteso come strumento educativo capace di stimolare riflessione, partecipazione e consapevolezza. Attraverso laboratori teatrali e attività esperienziali. Il progetto accompagna i più giovani in un percorso di scoperta dei valori della legalità, del rispetto delle regole e della convivenza civile, promuovendo una cittadinanza attiva e responsabile. Le attività, in corso sono differenziate per fasce d’età: dai laboratori ludico-espressivi per i più piccoli, fino ad arrivare a percorsi più strutturati per gli studenti delle scuole secondarie.

Tra i momenti più significativi, la rielaborazione teatrale di eventi storici, ma anche i laboratori teatrali pedagogici, le attività di produzione degli spettacoli, i momenti di confronto e dibattito in classe. Il progetto si realizza grazie alla collaborazione con Sorgente d’Arte APS e con diverse realtà del territorio. Il percorso si concluderà con un festival teatrale finale a fine maggio 2026.