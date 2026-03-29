Toscana, rimane il pericolo delle infiltrazioni mafiose (anche sulla costa)

TOSCANA - La Toscana è una terra purtroppo permeabile alle infiltrazioni mafiose, con alcuni fattori di vulnerabilità. Un’economia non osservata (tra sommersa e illegale) che vale oltre 14 miliardi di euro, con un’evasione Irpef che supera i 2 miliardi.

Sono le principali immagini che scatta l’ultimo Rapporto Irpet su illegalità e criminalità organizzata nell’economia della Toscana presentato in Regione a Firenze.

Evidenti segnali di infiltrazione sono i reati economici e fiscali (false fatture, evasione, contraffazione, società di comodo e riciclaggio), spesso porta d’ingresso della criminalità organizzata. Le mafie, tradizionali e straniere, si insinuano nelle aree produttive più dinamiche, come quella tra Firenze e Prato, ma anche nei territori costieri. Tra i settori più esposti manifatturiero, turismo, ristorazione, gestione dei rifiuti. Ed il peso economico delle attività illegali è impressionante.

A interessare il territorio regionale c’è anche il fenomeno della contraffazione, ben noto in Versilia, che colpisce i prodotti di alta qualità nel settore della moda. La Toscana si colloca tra le prime tre regioni in Italia, per sequestri effettuati rappresentando l’11% del totale, dopo Lazio e Lombardia.