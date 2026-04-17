17 anni dalla strage, oltre al corteo un concerto

Viareggio - Confermata la "camminata" del 29 giugno, ma per il 30 è in programma un evento musicale al Beach Stadium. E l'associazione "Il Mondo che Vorrei" chiede alla futura amministrazione di aprire un museo della memoria

Un concerto al beach stadium in programma il 30 giugno per ritrovarsi, il giorno dopo il consueto corteo del 29, e ricordare in modo diverso la strage ferroviaria di 17 anni fa. L’associazione Il Mondo che Vorrei celebra i suoi primi 16 anni di attività e lo fa “stravolgendo” il consueto cerimoniale in ricordo dell’anniversario del disastro ferroviario del 2009. Intanto in vista del voto del 24 e 25 maggio, l’associazione ha ben chiaro cosa chiedere alla prossima amministrazione: un museo dedicato alla memoria della strage