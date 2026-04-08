A Filecchio i tricolori di corsa campestre dei Vigili del Fuoco

BARGA - Sabato prossimo 11 aprile con il via alle 10,45, a Filecchio nel comune di Barga, si terrà il 15° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di corsa campestre. L’evento è stato presentato nella sala consiliare del comune di Barga. In tutto, saranno 109 gli atleti presenti dal Trentino fino alla Sicilia.

Una iniziativa importante ha sottolineato il comandante provinciale, Salvatore Concolino, anche nell’ambito dell’impegno quotidiano dei Vigili del Fuoco. L’evento è organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca con l’appoggio del comune di Barga e la collaborazione anche con il Comitato Uisp oltre che dell’associazione Polentari di Filecchio. Tra i partenti, tra i sei atleti che rappresenteranno il comando di Lucca, non mancherà anche il capo distaccamento della caserma di Castelnuovo, Michelangelo Fanani che nel 2025 ha conquistato il titolo europeo nel campionato dei Vigili del Fuoco sui 10 mila metri e che molto si è impegnato affinché il campionato Nazionale approdasse in Valle del Serchio e lo facesse su un tracciato che ha definito tra i migliori della specialità esistenti in Italia.

A presentare l’evento sportivo erano presenti anche il vicesindaco Lorenzo Tonini e il presidente dell’associazione polentari Mauro Gemignani e soprattutto non è mancato l’intervento della prima cittadina Caterina Campani che ha sottolineato l’importanza della manifestazione anche per il territorio. Il tracciato vede un anello di 1,5 km da ripetersi quattro volte, portando la prova a 6 km totali.