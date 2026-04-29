Al Toscana Femminile torna la tappa verità Lucca-Montecatini

CICLISMO - Dopo la novità del cronoprologo di Chiesina U.se arriva la conferma della tappa finale, quella della verità: da Lucca a Montecatini Terme (30 agosto). La quarta ed ultima frazione del 30° Giro della Toscana Internazionale femminile sarà quella della verità: per la lunghezza (146 km), per le difficoltà (ben 8 i GP della montagna) e per le numerose insidie nascoste in un percorso così vario, ondulato e dal finale a dir poco impegnativo.

Si andrà quindi dalla suggestiva partenza (ufficiosa) posta sulle splendide Mura Urbane di Lucca… a quella ufficiale di Capannori (Lu); dagli insidiosi strappi (ben 3) delle Selvette… alle salite un pò più impegnative di Vico (5 in tutto). Tutto questo per poi proiettarsi a tutta velocità, con le forze rimaste, verso lo straordinario traguardo posto in Viale Verdi a Montecatini. Ed è proprio nella cittadina termale che subito dopo l’arrivo si conoscerà il nome della nuova Granduchessa di Toscana. Va ricordato che le ultime edizioni si sono decise proprio con questa tappa e per pochi secondi di distacco; il titolo è detenuto dall’olandese Eline Jansen che, nella classifica finale del 2025, staccò di appena 14″ la bielorussa Alena Amialiusik.