Auditel, NoiTv si conferma al terzo posto in Toscana

TOSCANA - Con una media di oltre 100mila contatti giornalieri e di oltre 1 milione 800mila contatti totali in tutto il 2025, NoiTv si conferma per il quarto anno consecutivo la terza emittente toscana, la prima fuori dall’area vasta fiorentina e con un largo margine di differenza rispetto alle altre tv locali della regione.
Il dato è riportato nel consuntivo Auditel relativo allo scorso anno.
Un successo consolidato, confermato anche dall’ultima graduatoria parziale, riferita al mese di marzo, uscita in questi giorni.
I dati riferiscono come NoiTv sia la seconda emittente assoluta in Toscana in tutte le fasce orarie dalle 9 del mattino alle 20.30 e la prima nei territori della Toscana nord-ovest.
A ennesima dimostrazione di rubriche di informazione seguite e un collegamento molto forte con il territorio.