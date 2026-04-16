Don Bosco Livorno cala il tris regionale al torneo Cefa

MINIBASKET - Terza vittoria consecutiva per il Don Bosco Livorno nella fase regionale della 33esima edizione del torneo di minibasket organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo. I giovani livornesi iscrivono così il loro nome nell’albo d’oro per la terza volta dopo i successi del 2024 e del 2025 quando il Don Bosco è riuscito a portare a casa anche la fase internazionale.

Sarà dunque toscana e più precisamente livornese una delle grandi favorite per la vittoria alla fase internazionale del torneo che si svolgerà dal 1° al 3 maggio. Il torneo ospiterà anche la 23esima edizione del Memorial Danilo Boschi ed è riservato alla categoria Aquilotti (nati 2015-16-17). Don Bosco ha sconfitto in finale Pallacanestro Endas Pistoia, terzo posto per Baloncesto Basket Firenze su Dany Basket Quarrata. Nelle gare del mattino, sempre al palazzetto dello sport di Castelnuovo, Livorno aveva superato Quarrata e Pistoia sconfitto Firenze. Alle premiazioni ha partecipato il consigliere comunale Massimiliano Lana. «Un particolare ringraziamento a tutto lo staff, al Comune e al responsabile del CIA di Lucca, Lorenzo Cima, e ai suoi giovani arbitri che si sono avvicendati nel corso di tutta la fase regionale», afferma il presidente Vincenzo Suffredini.