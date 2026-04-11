E’ nato lo Spazio Sociale Apuano: “Antifascista e contro ogni forma di oppressione”

Massa - In via delle Mura 54, ha aperto un luogo “autogestito di aggregazione culturale, politica e sociale”. L’inaugurazione nell’ambito di una giornata dedicata alla memoria.

La città di Massa soffre la mancanza di spazi di incontro liberi e fuori dalle logiche del profitto: luoghi in cui esprimersi, condividere cultura, organizzarsi e dare vita a progettualità collettive. Lo Spazio Sociale Apuano nasce per rispondere a questa esigenza. Lo spiegano i promotori dell’iniziativa che parlano di un luogo dedicato a chi “si riconosce nei valori dell’antifascismo, antirazzismo, antisessismo e antisionismo e nelle lotte contro ogni forma di oppressione, sfruttamento e devastazione di vite e territori”. Lo Spazio accoglie al suo interno diverse realtà attive nella difesa dei diritti, tra cui la sezione provinciale dell’Unione Sindacale di Base (USB) e l’associazione inquilini abitanti (ASIA). L’inaugurazione dei locali di via delle Mura 54 si è tenuta venerdì nell’ambito della giornata promossa dalla rete “Apuane Antifasciste” e dedicata alla memoria della Resistenza che ha registrato, tra le tante attività l’intervento di restauro del murale dedicato al partigiano Aldo Salvetti e il dibattito sul tema “La Resistenza Palestinese”.